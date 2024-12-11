Ноэ Понти обновил рекорд на 50 м баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде

Швейцарский пловец Ноэ Понти установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем в рамках полуфинального заплыва на чемпионате мира — 2024 на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 21,32 секунды. Понти обновил своё же достижение, установленное во вторник, 10 декабря, в 1/2 финала. Его время составляло 21,47.

Второе место в финале занял представитель Канады Илья Харун, отстав от лидера на 0,35 секунд. Тройку лидеров замкнул Нилс Корстанье из Нидерландов.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 50 м баттерфляем. Финал: