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Ноэ Понти обновил рекорд на 50 м баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде

Ноэ Понти обновил рекорд на 50 м баттерфляем на чемпионате мира на короткой воде
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Швейцарский пловец Ноэ Понти установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем в рамках полуфинального заплыва на чемпионате мира — 2024 на короткой воде. Он преодолел дистанцию за 21,32 секунды. Понти обновил своё же достижение, установленное во вторник, 10 декабря, в 1/2 финала. Его время составляло 21,47.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м баттерфляй. Финал
11 декабря 2024, среда. 20:51 МСК
Окончено
1
Ноэ Понти
Швейцария
21.32
2
Илья Харун
Канада
+0.35
3
Нилс Корстанье
Нидерланды
+0.36

Второе место в финале занял представитель Канады Илья Харун, отстав от лидера на 0,35 секунд. Тройку лидеров замкнул Нилс Корстанье из Нидерландов.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Мужчины. 50 м баттерфляем. Финал:

  1. Ноэ Понти (Швейцария) — 21,32
  2. Илья Харун (Канада) — отставание +0,35
  3. Нилс Корстанье (Нидерланды) +0,36
  4. Себастьян Сабо (Венгрия) +0,68
  5. Микеле Буза (Италия) +0,69
  6. Григорий Пекарский (Беларусь) +0,74
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