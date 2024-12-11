Губерниев — о победе Лифинцева на ЧМ: хочется плакать от счастья

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира в Венгрии. Лифинцев с юношеским рекордом мира взял золотую медаль на 100 метрах на спине.

«Люди посчитали, что с момента нашей последней победы прошло больше тысячи дней. Мы ждали долгие годы. Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лифинцев преодолел дистанцию за 48,76 секунд.