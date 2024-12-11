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Губерниев — о победе Лифинцева на ЧМ: хочется плакать от счастья

Губерниев — о победе Лифинцева на ЧМ: хочется плакать от счастья
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира в Венгрии. Лифинцев с юношеским рекордом мира взял золотую медаль на 100 метрах на спине.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40

«Люди посчитали, что с момента нашей последней победы прошло больше тысячи дней. Мы ждали долгие годы. Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лифинцев преодолел дистанцию за 48,76 секунд.

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