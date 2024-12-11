Губерниев — о победе Лифинцева на ЧМ: хочется плакать от счастья
Поделиться
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира в Венгрии. Лифинцев с юношеским рекордом мира взял золотую медаль на 100 метрах на спине.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40
«Люди посчитали, что с момента нашей последней победы прошло больше тысячи дней. Мы ждали долгие годы. Хочется плакать от счастья, потому что это триумф нашего плавания и спортивной России. Это огромный триумф тех людей, которые поддерживали наше участие в Олимпийских играх, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Лифинцев преодолел дистанцию за 48,76 секунд.
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:52
-
19:43
-
17:54
-
17:31
-
16:09
-
15:59
-
13:45
-
13:43
-
12:47
-
12:41
-
12:19
-
12:05
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:19
-
08:30
-
00:51
- 10 декабря 2024
-
22:04
-
21:50
-
21:34