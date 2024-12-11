Дьякова и Мишарина остались вне топ-8 на 800 м в/с в рамках ЧМ на короткой воде
Поделиться
Российская пловчиха Софья Дьякова заняла девятое место на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 8.18,93 секунды. Ещё одна россиянка Ксения Мишарина стала 11-й (8.20,81).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
11 декабря 2024, среда. 20:50 МСК
Окончено
1
Лани Паллистер
Австралия
8:01.95
2
Изабель Гозе
Германия
+3.47
3
Кэти Граймс
США
+3.95
Чемпионкой мира дистанции 800 м в/c стала австралийская половчиха Лани Паллистер. Она преодолела дистанцию с рекордом чемпионатов (8.01,95).
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 800 м в/c. Финал:
- Лани Паллистер (Австралия) — 8.01,95 скунды.
- Изабель Гозе (Германия) — 8.05,42.
- Кэти Граймс (США) - 8.05,90.
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:52
-
19:43
-
17:54
-
17:31
-
16:09
-
15:59
-
13:45
-
13:43
-
12:47
-
12:41
-
12:19
-
12:05
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:19
-
08:30
-
00:51
- 10 декабря 2024
-
22:04
-
21:50
-
21:34