Дьякова и Мишарина остались вне топ-8 на 800 м в/с в рамках ЧМ на короткой воде

Российская пловчиха Софья Дьякова заняла девятое место на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 8.18,93 секунды. Ещё одна россиянка Ксения Мишарина стала 11-й (8.20,81).

Чемпионкой мира дистанции 800 м в/c стала австралийская половчиха Лани Паллистер. Она преодолела дистанцию с рекордом чемпионатов (8.01,95).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 800 м в/c. Финал: