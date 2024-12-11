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Дьякова и Мишарина остались вне топ-8 на 800 м в/с в рамках ЧМ на короткой воде

Дьякова и Мишарина остались вне топ-8 на 800 м в/с в рамках ЧМ на короткой воде
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Российская пловчиха Софья Дьякова заняла девятое место на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсменка показала результат 8.18,93 секунды. Ещё одна россиянка Ксения Мишарина стала 11-й (8.20,81).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 800 м вольный стиль. Финал
11 декабря 2024, среда. 20:50 МСК
Окончено
1
Лани Паллистер
Австралия
8:01.95
2
Изабель Гозе
Германия
+3.47
3
Кэти Граймс
США
+3.95

Чемпионкой мира дистанции 800 м в/c стала австралийская половчиха Лани Паллистер. Она преодолела дистанцию с рекордом чемпионатов (8.01,95).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Женщины. 800 м в/c. Финал:

  1. Лани Паллистер (Австралия) — 8.01,95 скунды.
  2. Изабель Гозе (Германия) — 8.05,42.
  3. Кэти Граймс (США) - 8.05,90.
Календарь ЧМ по плаванию
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