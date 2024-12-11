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Губерниев: люди, которые не пускали Лифинцева на ОИ, вы — просто сволочи

Губерниев: люди, которые не пускали Лифинцева на ОИ, вы — просто сволочи
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после завоевания российским пловцом Мироном Лифинцевым первого места высказался о ситуации с плаванием на Олимпиаде в Париже. Из российских пловцов на турнире участвовал лишь Евгений Сомов.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40

«Людям, которые не пускали Лифинцева на Олимпиаду, называли спортсменов иноагентами, всячески их обзывали и называли их предателями, — вы просто сволочи. В большинстве своём сейчас они переобуваются, начиная рукоплескать и признаваться в ошибках. Это «золото» — ответ тем, кто учил нас родину любить, меня в том числе. Правда всегда побеждают кривду.

Мы доказываем, что по-прежнему находимся в элите. А теперь представьте, что бы было, если бы Лифинцев выступал на Олимпиаде! Он бы уже имел олимпийский опыт. Ещё раз скажу: люди, которые за наш спорт, — они за Россию. Те, кто против спортсменов, — они против России и наших детей», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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