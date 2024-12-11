Российские пловцы стали победителями комбинированной эстафеты 4x50 м на ЧМ-2024
Поделиться
Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). В состав команды вошли: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Россияне с рекордом Европы преодолели дистанцию за 1.35,36.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х50 м комплекс. Финал
11 декабря 2024, среда. 21:17 МСК
Окончено
1
Россия
2
Канада
3
США
Вторыми стали представители Канады с результатом 1.35,94. Тройку лидеров замкнули американцы (1.36,20).
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Микст. Эстафета 4x50 комплексным плаванием. Финал:
- Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36
- Канада (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) — отставание +0,58
- США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84
- Австралия +1,42
- Италия +1,44
Комментарии
- 11 декабря 2024
-
22:59
-
22:19
-
22:11
-
22:08
-
21:40
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
21:04
-
21:01
-
20:55
-
20:47
-
20:40
-
20:25
-
20:16
-
20:12
-
19:52
-
19:43
-
17:54
-
17:31
-
16:09
-
15:59
-
13:45
-
13:43
-
12:47
-
12:41
-
12:19
-
12:05
-
11:56
-
11:40
-
11:29
-
09:40
-
09:38
-
09:29
-
09:19