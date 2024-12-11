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Российские пловцы стали победителями комбинированной эстафеты 4x50 м на ЧМ-2024

Российские пловцы стали победителями комбинированной эстафеты 4x50 м на ЧМ-2024
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Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). В состав команды вошли: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Россияне с рекордом Европы преодолели дистанцию за 1.35,36.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х50 м комплекс. Финал
11 декабря 2024, среда. 21:17 МСК
Окончено
1
Россия
2
Канада
3
США

Вторыми стали представители Канады с результатом 1.35,94. Тройку лидеров замкнули американцы (1.36,20).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Микст. Эстафета 4x50 комплексным плаванием. Финал:

  1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36
  2. Канада (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) — отставание +0,58
  3. США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84
  4. Австралия +1,42
  5. Италия +1,44
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