Российские пловцы стали победителями комбинированной эстафеты 4x50 м на ЧМ-2024

Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). В состав команды вошли: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Россияне с рекордом Европы преодолели дистанцию за 1.35,36.

Вторыми стали представители Канады с результатом 1.35,94. Тройку лидеров замкнули американцы (1.36,20).

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. Микст. Эстафета 4x50 комплексным плаванием. Финал: