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ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия — на втором месте

ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия — на втором месте
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Сегодня, 11 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялся второй день чемпионат мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российские пловцы завоевали две золотые награды и вышли на второе место в общем медальном зачёте. Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x50 м.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после двух дней соревнований:

  1. США — шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали;
  2. Россия — две золотые медали;
  3. Канада — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые;
  4. Австралия — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая;
  5. Швейцария, Тунис  — по одной золотой.
Календарь ЧМ по плаванию
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