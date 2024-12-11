ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия — на втором месте
Сегодня, 11 декабря, в Будапеште (Венгрия) состоялся второй день чемпионат мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российские пловцы завоевали две золотые награды и вышли на второе место в общем медальном зачёте. Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x50 м.
Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после двух дней соревнований:
- США — шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали;
- Россия — две золотые медали;
- Канада — одна золотая, две серебряные и четыре бронзовые;
- Австралия — одна золотая, две серебряные и одна бронзовая;
- Швейцария, Тунис — по одной золотой.
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