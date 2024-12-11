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На чемпионате мира — 2024 на короткой воде тестируют комбинированный формат награждения

На чемпионате мира — 2024 на короткой воде тестируют комбинированный формат награждения
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На чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), World Aquatics ввела новые комбинированные церемонии награждения. Победителей и призёров в женских и мужских заплывах награждают совместно на одном подиуме. Такой формат проходит в тестовом режиме.

«Нам также нравится, что мужская и женская медали будут вместе. Мы пытаемся создать больше гармонии в спорте», — приводит слова исполнительного директора организации Брента Новицки Swim Swam.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, сегодня, 11 декабря, сборная России завоевала две золотые медали на чемпионате мира. Сначала Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на 100 м на спине. Затем россияне выиграли в комбинированной эстафете 4x50 м. В состав команды вошли: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

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