На чемпионате мира — 2024 на короткой воде тестируют комбинированный формат награждения

На чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), World Aquatics ввела новые комбинированные церемонии награждения. Победителей и призёров в женских и мужских заплывах награждают совместно на одном подиуме. Такой формат проходит в тестовом режиме.

«Нам также нравится, что мужская и женская медали будут вместе. Мы пытаемся создать больше гармонии в спорте», — приводит слова исполнительного директора организации Брента Новицки Swim Swam.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, сегодня, 11 декабря, сборная России завоевала две золотые медали на чемпионате мира. Сначала Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на 100 м на спине. Затем россияне выиграли в комбинированной эстафете 4x50 м. В состав команды вошли: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.