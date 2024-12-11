Старший тренер мужской сборной Германии выступил за возвращение российских гимнастов

Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Я считаю, что это неправильно, когда российские гимнасты вынуждены пропускать международные старты. Спорт должен быть отделён от политики, и очень жалко, что Россию не допустили на Олимпийские игры. Я очень надеюсь, что в дальнейшем ситуация изменится, и российские спортсмены вернутся. Считаю, что это нечестно», — приводит слова специалиста ТАСС.

Родившийся в Баку Валерий Беленький является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР, на Олимпиаде-1992 в составе Объединенной команды выиграл золото командного турнира и бронзу в личном многоборье.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Члены сборной России по спортивной гимнастике отказались от предложения международной федерации выступать в нейтральном статусе, поэтому лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париж.