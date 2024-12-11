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Олимпийский чемпион Денис Аблязин возобновил тренировки после травмы плеча

Олимпийский чемпион Денис Аблязин возобновил тренировки после травмы плеча
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Олимпийский чемпион 2020 года российский гимнаст Денис Аблязин начал тренироваться под наблюдением врачей после травмы плеча. В июле этого года на тренировочном занятии Аблязин надорвал мышцу плеча и досрочно завершил сезон.

«Денис Аблязин — настоящий боец, он очень любит гимнастику, очень любит тренироваться. Но его возвращение целиком зависит от его состояния здоровья. Сейчас мы не вызываем Дениса на сборы, он находится на восстановлении у себя дома в Пензе, где приходит в зал и тренируется под контролем местных врачей. Мы от него не отказываемся, всё будет зависеть от состояния здоровья спортсмена», — приводит слова старшего тренера мужской сборной России Валерия Алфосова ТАСС.

В марте 2023 года Аблязин уже получал тяжёлую травму плеча, после которой перенёс операцию.

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