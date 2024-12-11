Призёр ОИ Пелетейро заявила, что подвергалась насилию со стороны бывшего парня

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио испанская легкоатлетка, выступающая в тройном прыжке, Ана Пелетейро в социальных сетях заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны своего бывшего парня.

«Он изменил во мне абсолютно всё: одежду, прическу, то, как я вела себя с семьёй, дистанцировалась от многих людей. И всё же осталась с ним. Он сказал мне, что если мы не будем заниматься сексом, когда он захочет, эти отношения будут ухудшаться, и что в конце концов «тот, кто не ест дома, ест вне дома». И чтобы я не удивлялась, если он мне изменит, и даже тогда я осталась с ним», — сообщила спортсменка в социальных сетях.

Пелетейро не стала раскрывать личность бывшего возлюбленного. Как сообщает La Razon, в насилии обвинили олимпийского чемпиона Игр-2008 в Пекине в тройном прыжке португальца Нелсона Эвору. Пелетейро познакомилась с Эворой в 2016 году. Пара рассталась в октябре 2021 года.