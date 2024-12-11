Чемпион ОИ Эвору, подозреваемый в насилии: человек, названный в этой истории, — не я

Олимпийский чемпион Игр-2008 в Пекине в тройном прыжке португалец Нелсон Эвору заявил, что не является человеком из истории про насилие бронзового призёра Олимпийских игр — 2020 в Токио испанской легкоатлетки Аны Пелетейро.

«В связи с распространившейся новостью, в которой фигурирует моё имя, выражаю сочувствие Ане и всем женщинам и мужчинам, которые живут в подобной ситуации. Человек, названный в этой истории, — не я. Был бы благодарен, если бы меня не связывали с этим, иначе будут юридические последствия», — приводит слова Эвору AS.

Напомним, Ана Пелетейро рассказала, что подвергалась насилию со стороны бывшего партнёра, но не стала раскрывать его личность. Как сообщает La Razon, в насилии обвинили Нелсона Эвору. Пара встречалась с 2016 по 2021 год.