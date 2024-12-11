Мирона Лифинцева не упомянули в публикации European Aquatics с призёрами ЧМ

European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призёрах чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде.

«Насколько быстрым был этот финал?! Хуберт Кош и Кацпер Стоковский финишируют на пьедестале почёта на дистанции 100 м на спине», — говорится в публикации.

Фото: Скриншот из социальных сетей European Aquatics

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян.

Лифинцев также завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Лифинцева, в состав команды вошли: Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.