ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты второго дня соревнований

В среду, 11 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл второй день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россияне завоевали две золотые медали. Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня соревнований.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. 11 декабря. Финалы.
Женщины. 100 м на спине:
1. Реган Смит (США) — 54,55 секунды.
2. Кэтрин Беркофф (США) — отставание 0,38.
3. Ингрид Вильм (Канада) + 1,20...
5. Анастасия Шкурдай (Беларусь) + 1,56.
Мужчины. 100 м на спине:
1. Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76 (юношеский рекорд мира).
2. Хуберт Кош (Венгрия) — отставание 0,03.
3. Кацпер Стоковский (Польша) + 0,40.
4. Павел Самусенко (Россия) + 0,44.
Женщины. 50 м баттерфляем:
1. Гретчен Уолш (США) — 24,01 секунды.
2. Бериль Гастальделло (Франция) — отставание 0,42.
3. Александрия Перкинс (Австралия) + 0,67.
4. Арина Суркова (Россия) — 0,83.
Мужчины. 50 м баттерфляем:
1. Ноэ Понти (Швейцария) — 21,32 (рекорд мира).
2. Илья Харун (Канада) — отставание +0,35
3. Нилс Корстанье (Нидерланды) +0,36...
6. Григорий Пекарский (Беларусь) +0,74.
Микст. Эстафета 4х50 м комплекс:
1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36 секунды (рекорд Европы)
2. Канада (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) — отставание +0,58
3. США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84