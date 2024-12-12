ЧМ по плаванию — 2024 на короткой воде в Будапеште: результаты второго дня соревнований

В среду, 11 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл второй день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Россияне завоевали две золотые медали. Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня соревнований.

Плавание. Чемпионат мира на короткой воде, Будапешт. 11 декабря. Финалы.

Женщины. 100 м на спине:

1. Реган Смит (США) — 54,55 секунды.

2. Кэтрин Беркофф (США) — отставание 0,38.

3. Ингрид Вильм (Канада) + 1,20...

5. Анастасия Шкурдай (Беларусь) + 1,56.

Мужчины. 100 м на спине:

1. Мирон Лифинцев (Россия) — 48,76 (юношеский рекорд мира).

2. Хуберт Кош (Венгрия) — отставание 0,03.

3. Кацпер Стоковский (Польша) + 0,40.

4. Павел Самусенко (Россия) + 0,44.

Женщины. 50 м баттерфляем:

1. Гретчен Уолш (США) — 24,01 секунды.

2. Бериль Гастальделло (Франция) — отставание 0,42.

3. Александрия Перкинс (Австралия) + 0,67.

4. Арина Суркова (Россия) — 0,83.

Мужчины. 50 м баттерфляем:

1. Ноэ Понти (Швейцария) — 21,32 (рекорд мира).

2. Илья Харун (Канада) — отставание +0,35

3. Нилс Корстанье (Нидерланды) +0,36...

6. Григорий Пекарский (Беларусь) +0,74.

Микст. Эстафета 4х50 м комплекс:

1. Россия (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) — 1.35,36 секунды (рекорд Европы)

2. Канада (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) — отставание +0,58

3. США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84