Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 12 декабря 2024 года

Сегодня, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В третий день соревнований будет разыграно восемь комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 12 декабря: