Чемпионат мира по плаванию — 2024 в Будапеште: расписание на 12 декабря 2024 года
Сегодня, 12 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В третий день соревнований будет разыграно восемь комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 12 декабря:
- 11:02. Женщины. 50 м на спине. Предварительные заплывы;
- 11:17. Мужчины. 50 м на спине. Предварительные заплывы;
- 11:31. Женщины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы;
- 11:48. Мужчины. 200 м, баттерфляй. Предварительные заплывы;
- 12:07. Женщины. 100 м, комплекс. Предварительные заплывы;
- 12:18. Мужчины. 100 м, комплекс. Предварительные заплывы;
- 12:29. Мужчины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы;
- 13:03. Женщины. 4х200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы;
- 19:32. Женщины. 100 м, вольный стиль. Финал;
- 19:40. Мужчины. 100 м, вольный стиль. Финал;
- 19:48. Женщины. 50 м на спине. Полуфинал;
- 19:57. Мужчины. 50 м на спине. Полуфинал;
- 20:06. Женщины. 200 м, баттерфляй. Финал;
- 20:16. Мужчины. 200 м, баттерфляй. Финал;
- 20:30. Женщины. 100 м, брасс. Финал;
- 20:38. Мужчины. 100 м, брасс. Финал;
- 20:52. Женщины. 100 м, комплекс. Полуфинал;
- 21:02. Мужчины. 100 м, комплекс. Полуфинал;
- 21:13. Мужчины. 400 м, вольный стиль. Финал;
- 21:29. Женщины. 4х200 м, вольный стиль. Финал.
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