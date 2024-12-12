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Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 14-й партии ЧМ-2024, где смотреть

Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 14-й партии ЧМ-2024, где смотреть
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Сегодня, 12 декабря, продолжится матч за шахматную корону между индийским гроссмейстером победителем Турнира претендентов — 2024 Гукешем Доммараджу и его китайским соперником действующим чемпионом мира Дин Лижэнем. Начало последней и, возможно, решающей 14-й партии запланировано на 12:00 мск.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 14. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
12 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Не началось
Гукеш Доммараджу

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).

Видеотрансляцию события можно посмотреть на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

После 13 партий матча за шахматную корону счёт равный — 6,5:6,5. Матч за звание чемпиона мира проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря.

Турнирная таблица матча за звание чемпиона мира шахматам - 2024
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