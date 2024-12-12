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Генсек Федерации плавания Чехии: с россиянами уровень соревнований всегда выше

Генсек Федерации плавания Чехии: с россиянами уровень соревнований всегда выше
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Генеральный секретарь Федерации плавания Чехии Якуб Тесарек заявил, что участие российских спортсменов повысило уровень чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Напомним, турнир проходит с 10 по 15 декабря в венгерском Будапеште.

«Очень странно, что россияне могут соревноваться в плавании, но не могут в других видах спорта. С ними общий уровень соревнований всегда выше. Я знаю, например, Чикунову. Она точно способна что‑то выиграть», — приводит слова Тесарека «Матч ТВ».

На ЧМ-2024 в нейтральном статусе допустили 28 представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

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