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«Когда начнут соблюдать правила». Бах — о возвращении России на соревнования

«Когда начнут соблюдать правила». Бах — о возвращении России на соревнования
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сроки возвращения российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом и не в нейтральном статусе. Эту мысль он высказал на встрече с журналистами в Мадриде (Испания).

«Говоря о таких острых вопросах, как участие России как страны, а не как нейтральных стран, Бах напомнил, что они вернутся, «когда будут соблюдать правила». То есть когда завершится конфликт на Украине», — сообщается в AS.

В последний раз сборная России выступала на Олимпийских играх под флагом страны в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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