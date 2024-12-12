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European Aquatics удалила скандальный пост, в котором не упомянула чемпиона мира Лифинцева

European Aquatics удалила скандальный пост, в котором не упомянула чемпиона мира Лифинцева
Мирон Лифинцев
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European Aquatics удалила резонансный пост с поздравлениями в адрес призёров 100-метровки на спине на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Федерация не упомянула чемпиона этой дистанции из России — Мирона Лифинцева.

В комментариях к публикации пользователи социальных сетей стали задавать вопросы о том, почему не сказано ничего о российском пловце.

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян.

Лифинцев также завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Лифинцева, в состав команды вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

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