European Aquatics удалила скандальный пост, в котором не упомянула чемпиона мира Лифинцева

European Aquatics удалила резонансный пост с поздравлениями в адрес призёров 100-метровки на спине на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Федерация не упомянула чемпиона этой дистанции из России — Мирона Лифинцева.

В комментариях к публикации пользователи социальных сетей стали задавать вопросы о том, почему не сказано ничего о российском пловце.

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян.

Лифинцев также завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Лифинцева, в состав команды вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.