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World Aquatics запретила российской федерации публиковать результаты ЧМ-2024

World Aquatics запретила российской федерации публиковать результаты ЧМ-2024
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России публиковать результаты российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) на своих интернет-ресурсах.

«Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Это касается даже публикации результатов, потому что спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — приводит слова источника ТАСС.

На ЧМ-2024 российские пловцы выиграли две золотые медали. Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине, а сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4x50 м.

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