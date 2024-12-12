Лифинцев прошёл в полуфинал 50 м на спине на ЧМ-2024 с лучшим временем, Самусенко — пятый

Двукратный чемпион мира Мирон Лифинцев стал первым по итогам предварительных заплывов на дистанции 50 м на спине. В утренней части соревнований российский спортсмен проплыл «полтинник» за 22,87 секунды.

Пятое время показал другой россиянин, Павел Самусенко — 23,02. Оба спортсмена вышли в полуфиналы. Они состоятся уже этим вечером и начнутся не ранее 19:57 по московскому времени.

Накануне Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян. Позже он стал первым в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Мирона, в состав команды вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.