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«Они хороши». Олимпийский чемпион Чеккон — о россиянах на ЧМ-2024 по плаванию

«Они хороши». Олимпийский чемпион Чеккон — о россиянах на ЧМ-2024 по плаванию
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Олимпийский чемпион 2024 года итальянский пловец Томас Чеккон высоко оценил выступление россиян, в частности Мирона Лифинцева, на чемпионате мира — 2024 на короткой воде.

«Это может вновь разжечь моё желание. Я настойчиво повторяю: российские спортсмены хороши. Они всегда выигрывали много медалей. Даже в плавании на спине появляются новые таланты, которые хорошо выступают. 18-летний Лифинцев уже показал результат 52,34 секунды, что стало мировым рекордом среди юниоров. Надеюсь, что скоро смогу их обыграть, потому что это будет означать, что конфликт с Украиной закончился», — приводит слова Чеккона Relevo.

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