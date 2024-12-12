Андрей Минаков вышел в финал 200-метровки баттерфляем на ЧМ в Будапеште
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Двукратный серебряный призёр ЧМ Андрей Минаков вышел в финал ЧМ-2024 на короткой воде на дистанции 200 метров баттерфляем. Российский пловец показал шестое время в утренней сессии и выиграл свой заплыв — 1.50,62 секунды. Лучшее же время принадлежит итальянцу Альберто Разетти (1.49,44).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы
12 декабря 2024, четверг. 11:48 МСК
Окончено
1
Альберто Раццетти
Италия
1:49.44
2
Илья Харун
Канада
+0.67
3
Крегор Цирк
Эстония
+0.95
3
Кшиштоф Хмелевски
Польша
+0.95
Решающий заплыв на этой дистанции состоится сегодня вечером и начнётся не раньше 20:16 по московскому времени.
Ранее Мирон Лифинцев стал первым по итогам предварительных заплывов на дистанции 50 м на спине. В утренней части соревнований российский спортсмен проплыл «полтинник» за 22,87 секунды. Пятое время показал другой россиянин, Павел Самусенко — 23,02. Оба спортсмена вышли в полуфиналы.
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