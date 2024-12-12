Андрей Минаков вышел в финал 200-метровки баттерфляем на ЧМ в Будапеште

Двукратный серебряный призёр ЧМ Андрей Минаков вышел в финал ЧМ-2024 на короткой воде на дистанции 200 метров баттерфляем. Российский пловец показал шестое время в утренней сессии и выиграл свой заплыв — 1.50,62 секунды. Лучшее же время принадлежит итальянцу Альберто Разетти (1.49,44).

Решающий заплыв на этой дистанции состоится сегодня вечером и начнётся не раньше 20:16 по московскому времени.

Ранее Мирон Лифинцев стал первым по итогам предварительных заплывов на дистанции 50 м на спине. В утренней части соревнований российский спортсмен проплыл «полтинник» за 22,87 секунды. Пятое время показал другой россиянин, Павел Самусенко — 23,02. Оба спортсмена вышли в полуфиналы.