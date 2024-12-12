«Соревнуйся, побеждай и молчи». Relevo — о ситуации с Лифинцевым на ЧМ по плаванию

Испанское спортивное СМИ Relevo прокомментировало победу россиянина Мирона Лифинцева на ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде в Будапеште (Венгрия). После финиша Лифинцев, в отличие от других чемпионов, не смог дать интервью журналисту на арене. Тот его только представил, а затем отпустил.

«По окончании заплыва пловец некоторое время общался с организаторами, чтобы узнать, как ему нужно действовать дальше. Обычно победитель идёт в зону для общения с журналистом World Aquatics, но, конечно, поскольку он российский пловец, ему сказали, что он должен будет пройти мимо. Пловец согласился, хотя ему потребовалось время, чтобы понять — неужели это всё, что будет после его триумфа? В итоге он подошёл к журналисту, который представил его публике. Но Лифинцев ушёл из этой зоны, так и не сумев высказаться. То же самое происходит в микст-зоне и на пресс-конференциях. Соревнуйся, побеждай и молчи», — написали в Relevo после победы Лифинцева.

Напомним, World Aquatics ввела запрет на общение российских спортсменов с представителями СМИ.