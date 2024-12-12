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Дмитрий Савенко прошёл в полуфинал 100-метровки комплексом на ЧМ-2024

Дмитрий Савенко прошёл в полуфинал 100-метровки комплексом на ЧМ-2024
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22-летний российский пловец Дмитрий Савенко стал 14-м в предварительном заплыве на 100 метров комплексом в рамках ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде в Будапеште (Венгрия). Его время — 53,07 секунды.

Лучшее время показал 26-летний хорватский спортсмен Никола Милженич (51,32), а второе место досталось швейцарскому пловцу чемпиону мира Ноэ Понти (51,67).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м комплекс. Предварительные заплывы
12 декабря 2024, четверг. 12:18 МСК
Идёт
1
Никола Миленич
Хорватия
51.32
1
Глеб Коваленя
Казахстан
2
Александрос Григориу
Кипр
2
Ноэ Понти
Швейцария
+0.35
3
Джоэл Линг
Бруней
3
Карлес Коль Марти
Испания
+0.38

Полуфиналы на этой дистанции состоятся сегодня вечером и начнутся не ранее 21:02 по московскому времени. Ранее в полуфиналы на 50 метров на спине вышли Мирон Лифинцев и Павел Самусенко, а на 200 метров баттерфляем в решающий заплыв прошёл Андрей Минаков.

Календарь ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
Медальный зачёт ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде
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