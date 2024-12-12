Дмитрий Савенко прошёл в полуфинал 100-метровки комплексом на ЧМ-2024

22-летний российский пловец Дмитрий Савенко стал 14-м в предварительном заплыве на 100 метров комплексом в рамках ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде в Будапеште (Венгрия). Его время — 53,07 секунды.

Лучшее время показал 26-летний хорватский спортсмен Никола Милженич (51,32), а второе место досталось швейцарскому пловцу чемпиону мира Ноэ Понти (51,67).

Полуфиналы на этой дистанции состоятся сегодня вечером и начнутся не ранее 21:02 по московскому времени. Ранее в полуфиналы на 50 метров на спине вышли Мирон Лифинцев и Павел Самусенко, а на 200 метров баттерфляем в решающий заплыв прошёл Андрей Минаков.