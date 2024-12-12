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Саммер Макинтош установила юношеский мировой рекорд на 200 м баттерфляем

Саммер Макинтош установила юношеский мировой рекорд на 200 м баттерфляем
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Трёхкратная олимпийская чемпионка 2024 года канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд среди юниоров на дистанции 200 м баттерфляем. В предварительном заплыве на чемпионате мира — 2024 на короткой воде она преодолела дистанцию за 2.01,96.

Канадке 18 лет. На чемпионате мира в венгерском Будапеште она уже выиграла золото на 400-метровке комплексом и установила мировой рекорд в финале.

Напомним, чемпионат мира — 2024 на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. На соревнованиях выступают 28 российских пловцов в качестве нейтральных спортсменов. За два соревновательных дня россияне выиграли две золотые медали.

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