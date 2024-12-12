Лузин и Акимов не смогли выйти в финал 400-метровки кролем на ЧМ-2024

Савелий Лузин не смог выйти в финал 400 метров кролем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Россиянин преодолел дистанцию за 3.40,33 и показал 12-е время.

Другой российский пловец, Роман Акимов, стал 22-м (3.44,25) и также не смог попасть в восьмёрку сильнейших.

Золотую медаль на 400-метровке кролем разыграют сегодня не ранее 21:13 по московскому времени.

Ранее двукратный чемпион мира Мирон Лифинцев стал первым по итогам предварительных заплывов на дистанции 50 м на спине. В утренней части соревнований российский спортсмен проплыл «полтинник» за 22,87 секунды. Пятое время показал другой россиянин, Павел Самусенко — 23,02. Оба вышли в полуфиналы, которые состоятся уже этим вечером и начнутся не ранее 19:57 по московскому времени.