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«Новая жемчужина российского плавания». Испанский Relevo — о Мироне Лифинцеве

«Новая жемчужина российского плавания». Испанский Relevo — о Мироне Лифинцеве
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Испанское спортивное издание Relevo назвало 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева «жемчужиной» после его победы на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м на спине.

«Испытания россиян дали уровень, показанный новой жемчужиной российского плавания, которая сияла во второй день соревнований. И наконец, в смешанной эстафете 4х50 комплексом под руководством Лифинцева, который вывел свою страну на первое место. Россия выиграла золото у США со временем 1.35,36. И повторился тот же протокол: тишина, аплодисменты, гимн World Aquatics и золотая медаль. золото на шее», — говорится в статье издания.

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