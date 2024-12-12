Российские пловчихи со вторым временем вышли в финал ЧМ-2024 в эстафете 4х200 м
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Женская сборная Россия по плаванию вышла в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
12 декабря 2024, четверг. 13:08 МСК
Окончено
1
США
2
Россия
3
Италия
+1.42
В предварительных заплывах российская команда выступила в следующем составе: Дарья Трофимова, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова. Спортсменки заняли итоговое второе место с результатом 7.41,36. Быстрее них дистанцию преодолели только представительницы США — 7.40,04.
Финальный заплыв пройдёт сегодня, 12 декабря. Начало запланировано на 21:29 по московскому времени. Напомним, российские пловцы выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
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