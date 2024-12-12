Бывший министр спорта РФ Колобков высказался о золотых медалях россиян на ЧМ по плаванию

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победы российских пловцов на чемпионате мира — 2024 на короткой воде.

«Мы давно не участвовали, но важно, что Россия конкурентоспособна. Появились новые фамилии — это важно. Но на чемпионате мира короткая вода — она сильно отличается от 50-метрового бассейна. Будем ли мы конкурентоспособны на 50 метрах — это уже другой вопрос. Надеюсь, что будем.

Продолжается смешная история. Я вчера прочитал, что нашего чемпиона мира не разместили на фотографии, показав только спортсменов на втором и третьем местах. Это уже как-то совсем по-детски и глупо. Они сами выставляют себя в совершенно глупом виде. То, что мы участвуем, — здорово. То, что продолжается дискриминация, — крайне плохо. Но важно, что мы участвуем. Ограничения последних лет не сильно отразились на нашей конкурентоспособности. Одно дело — соревноваться в России на одном уровне конкуренции, а другое — с разными противниками. Это важно», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.