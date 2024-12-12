Призёр ОИ Комарова: Лифинцев стал двукратным чемпионом мира в свои 18 лет — гениально!

Серебряный призёр Олимпиады в Афинах Станислава Комарова назвала гениальной победу 18-летнего россиянина Мирона Лифинцева на чемпионате мира — 2024 на короткой воде.

«Мы были в восторге, тем более всё происходило онлайн на наших глазах. Мирон — молодой спортсмен, пока ещё юниор. Я знаю, насколько он мечтал о юношеском рекорде мира. Ему удалось не только побить рекорд, который принадлежал Колесникову, но и он смог выиграть чемпионат мира. Вчера он стал двукратным чемпионом мира в свои 18 лет. Гениально! Желаю ему ещё больше побед», — сказала Комарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.