Кулижников — о допуске россиян: как только уже нас не унижали. Опять будем как скитальцы?

Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира и Европы российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что в случае возвращения на международные соревнования будет рассматривать условия от Международного союза конькобежцев (ISU).

— Опять пошли разговоры про возможный допуск от ISU. Ты вообще в это веришь?

— Вопрос — на каких условиях? Опять нейтральный флаг, опять без тренеров ехать, с одним спортсменом на дистанции? Куча вопросов. Как только уже нас не унижали — не допускали, не пускали тренеров, отселяли в какие‑то другие гостиницы. Что, опять допустят и будем мы как скитальцы? Это всё уже надоело, — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».