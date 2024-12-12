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Кулижников — о допуске россиян: как только уже нас не унижали. Опять будем как скитальцы?

Кулижников — о допуске россиян: как только уже нас не унижали. Опять будем как скитальцы?
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Трёхкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира и Европы российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что в случае возвращения на международные соревнования будет рассматривать условия от Международного союза конькобежцев (ISU).

— Опять пошли разговоры про возможный допуск от ISU. Ты вообще в это веришь?
— Вопрос — на каких условиях? Опять нейтральный флаг, опять без тренеров ехать, с одним спортсменом на дистанции? Куча вопросов. Как только уже нас не унижали — не допускали, не пускали тренеров, отселяли в какие‑то другие гостиницы. Что, опять допустят и будем мы как скитальцы? Это всё уже надоело, — приводит слова Кулижникова «Матч ТВ».

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