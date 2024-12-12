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Евгений Рылов — о победе Лифинцева на ЧМ: Мироха собрался прямо изо всех сил

Евгений Рылов — о победе Лифинцева на ЧМ: Мироха собрался прямо изо всех сил
Евгений Рылов
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Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов прокомментировал победу 18-летнего Мирона Лифинцева на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Мироха собрался прямо изо всех сил, хотя мне казалось, немного был зажат. Паша Самусенко очень всё достойно дал, не повезло — 0,04 секунды. Ребята выложились на полную, вообще красавчики», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян. Лифинцев также завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Лифинцева, в состав команды вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
11 декабря 2024, среда. 19:40 МСК
Окончено
1
Мирон Лифинцев
Россия
48.76
2
Хуберт Кош
Венгрия
+0.03
3
Кацпер Стоковский
Польша
+0.40
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