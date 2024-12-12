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World Aquatics объяснила запрет на публикацию результатов россиян на ЧМ-2024 по плаванию

World Aquatics объяснила запрет на публикацию результатов россиян на ЧМ-2024 по плаванию
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объяснила запрет для Федерации водных видов спорта России публиковать результаты российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) на своих интернет-ресурсах.

«Российским СМИ не запрещено сообщать о результатах нейтральных спортсменов, однако национальной федерации не разрешается сообщать о результатах нейтральных спортсменов на какой-либо коммуникационной платформе — таких, как веб-сайт национальной федерации или каналы социальных сетей. Опять же, логическое обоснование заключается в том, что это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией», — приводит слова представителя World Aquatics «РИА Новости Спорт».

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