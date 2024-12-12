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Пловчиха Анастасия Фесикова — о золоте России на ЧМ-2024: ребята злые и голодные

Пловчиха Анастасия Фесикова — о золоте России на ЧМ-2024: ребята злые и голодные
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Российская пловчиха, серебряный призёр Олимпийских игр Анастасия Фесикова высказалась о двух золотых медалях сборной России на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Ребята злые и голодные до соревнований. Они в полной мере пользуются возможностью выступить на чемпионате мира, который не был запланирован, ведь все готовились к чемпионату России. И вот второй день, они показывают такие результаты, ставят жирный восклицательный знак. Мы вернулись, мы гордимся ими, и все знают, откуда они. И они доказывают, что чемпионаты мира были не такими интересными без них», — приводит слова Фесиковой «Матч ТВ».

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян. Лифинцев также завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Лифинцева, в состав команды вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

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