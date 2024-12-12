Евгений Рылов: Лифинцев справился с собой и показал максимум — так и становятся лучшими

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов рассказал, что помогло Мирону Лифинцеву завоевать первое в карьере золото взрослого ЧМ.

«Чемпионство Мирона Лифинцева — прекрасное достижение и результат. Соперник был лучше готов, но ошибся психологически. Мирон же смог собраться и показать свой максимум — так и становятся лучшими. Мне казалось, что он был достаточно зажатым, но справился с самим собой. Венгр был не до конца собран, не додержал темп в конце и отдал победу», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Мирон Лифинцев стал победителем чемпионата мира на короткой воде на дистанции 100 м на спине. После победы у россиянина не стали брать интервью в финале заплыва из-за условий допуска россиян. Лифинцев также завоевал золотую медаль в смешанной эстафете 4x50 м. Помимо Лифинцева, в состав команды вошли Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова.