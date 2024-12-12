Евгений Рылов: чемпионство Лифинцева — огромный стимул для российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов высказался о победе Мирона Лифинцева на чемпионате мира — 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«После Олимпиады чемпионат мира слабее, не все приехали. Это идеальный вариант для наших ребят, которые давно не соревновались. Появится уверенность, понимание. Это поможет развиваться дальше. Победа Мирона — огромный стимул для российских спортсменов. Немного не повезло Самусенко, он проиграл прямо обидно. Егор Корнев очень хорошо выступил.

Всех молодых это мотивирует, для них это большая энергетика. После чемпионата России люди улучшают свои результаты, а дальше нужно справляться, ответственность увеличивается», — сказал Рылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.