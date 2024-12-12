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Дегтярёв — о пловцах на ЧМ: без нас просто неинтересно, уровень, интерес снижаются

Дегтярёв — о пловцах на ЧМ: без нас просто неинтересно, уровень, интерес снижаются
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о выступлении российских пловцов на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште.

«На чемпионате мира по плаванию в Будапеште наши ребята показали, почему мировой спорт без русского «не летит» и почему мы неизбежно вернёмся на Олимпийские игры и на другие мировые турниры. Без нас просто неинтересно, уровень состязательности снижается, зрительский интерес — тоже. Все прекрасно знают, что медали завоёвывают российские спортсмены, от души поздравляют и болеют за наших.

Мы, со своей стороны, будем продолжать курс на юридическое и политическое урегулирование отношений с международными спортивными организациями. А пока нашим спортсменам нужна состязательная практика и победы», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

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