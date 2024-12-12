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Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам

Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам
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18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал чемпионом мира по шахматам. В матче за шахматную корону он обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня со счётом 7,5:6,5.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 14. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
12 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
0:1
Гукеш Доммараджу

Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Гукеш Доммараджу — 18-й чемпион мира. Кроме того, он стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. Общий призовой фонд финального матча составил $ 2,5 млн. Каждый участник получит по $ 200 тыс. за каждую выигранную партию

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