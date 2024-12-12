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Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат, побив рекорд Каспарова*

Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат, побив рекорд Каспарова*
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Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. В возрасте 18 лет он победил китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону со счётом 7,5:6,5.

Доммараджу побил рекорд 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*, который в 1985 году победил в матче за корону в возрасте 22 лет.

Гукеш Доммараджу — 18-й чемпион мира. Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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