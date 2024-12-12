«Это глупо». Дин Лижэнь дал первый комментарий после поражения от Гукеша в матче за титул

Чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь прокомментировал поражение в матче за титул индийскому сопернику Гукешу Доммараджу. Тот сегодня, 12 декабря, стал новым чемпионом мира.

«Я был шокирован, когда понял, что допустил «зевок». Я увидел, что мой соперник обрадовался, и всё понял. Это глупо. Наверное, мне стоило подождать. Завтра игры уже не будет.

Думаю, что провёл свой лучший турнир в этом году. Я мог сыграть лучше. Но понимаю, что вчера чудесным образом спасся, а сегодня проиграл в концовке. Сожаления нет», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь проиграл в матче за шахматную корону Гукешу Доммараджу со счётом 6,5:7,5. Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.