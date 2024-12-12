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«Конец шахмат, какими мы их знаем». Крамник — о победе Гукеша в матче за шахматную корону

«Конец шахмат, какими мы их знаем». Крамник — о победе Гукеша в матче за шахматную корону
Владимир Крамник
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Российский гроссмейстер Владимир Крамник отреагировал на победу 18-летнего индийского шахматиста Гукеша Доммараджу в матче за титул чемпиона мира. Сегодня, 12 декабря, Гукеш со счётом 7,5:6,5 победил 17-го чемпиона мира из Китая Дин Лижэня.

«Без комментариев. Грустно. Конец шахмат, какими мы их знаем.

Ещё никогда исход матча за титул чемпиона мира не решался таким детским просчётом в одном ходе», — написал Крамник в социальных сетях.

Индиец Доммараджу действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 14. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
12 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
0:1
Гукеш Доммараджу
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