Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лижэнь высказался о своём будущем после обидного поражения в матче за шахматную корону

Лижэнь высказался о своём будущем после обидного поражения в матче за шахматную корону
Дин Лижэнь
Комментарии

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о своём будущем после поражения в матче за шахматную корону.

«Я продолжу играть. Надеюсь, что смогу», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Дин Лижэнь проиграл в матче за шахматную корону Гукешу Доммараджу со счётом 6,5:7,5. Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

В свою очередь, Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 14. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
12 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
0:1
Гукеш Доммараджу
Материалы по теме
Сенсационный финал матча за титул чемпиона мира! Таких зевков в шахматах не было 100 лет!
Live
Сенсационный финал матча за титул чемпиона мира! Таких зевков в шахматах не было 100 лет!
Материалы по теме
«Это глупо». Дин Лижэнь дал первый комментарий после поражения от Гукеша в матче за титул
«Конец шахмат, какими мы их знаем». Крамник — о победе Гукеша в матче за шахматную корону
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android