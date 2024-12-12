Лижэнь высказался о своём будущем после обидного поражения в матче за шахматную корону

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о своём будущем после поражения в матче за шахматную корону.

«Я продолжу играть. Надеюсь, что смогу», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Дин Лижэнь проиграл в матче за шахматную корону Гукешу Доммараджу со счётом 6,5:7,5. Финальная партия матча прошла в четверг, 12 декабря, в Сингапуре. Индиец действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

В свою очередь, Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории.