«Уникальный результат!» Карпов — о победе Гукеша Доммараджу

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал победу Гукеша Доммараджу в матче за шахматную корону.

«На данный момент трудно сказать, достоин ли Гукеш звания чемпиона мира, но играл он неплохо. До определённого момента он играл лучше, чем Лижэнь. В какой-то момент казалось, что китайский шахматист перехватывает инициативу. Результат уникальный! Самый молодой чемпион мира, представитель Индии.

Если такая система будет, то Гукешу трудно будет удержаться. Всё будет зависеть от него и его соперников, насколько упорно они будут работать», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.