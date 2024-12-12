Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Уникальный результат!» Карпов — о победе Гукеша Доммараджу

«Уникальный результат!» Карпов — о победе Гукеша Доммараджу
Комментарии

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал победу Гукеша Доммараджу в матче за шахматную корону.

«На данный момент трудно сказать, достоин ли Гукеш звания чемпиона мира, но играл он неплохо. До определённого момента он играл лучше, чем Лижэнь. В какой-то момент казалось, что китайский шахматист перехватывает инициативу. Результат уникальный! Самый молодой чемпион мира, представитель Индии.

Если такая система будет, то Гукешу трудно будет удержаться. Всё будет зависеть от него и его соперников, насколько упорно они будут работать», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android