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Ян Непомнящий одним эмодзи отреагировал на победу Гукеша в матче за шахматную корону

Ян Непомнящий одним эмодзи отреагировал на победу Гукеша в матче за шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на победу 18-летнего индийского шахматиста Гукеша Доммараджу в матче за титул чемпиона мира. Сегодня, 12 декабря, Гукеш со счётом 7,5:6,5 победил 17-го чемпиона мира из Китая Дин Лижэня.

Двукратный вице-чемпион мира опубликовал плачущий эмодзи на личной странице в социальных сетях в честь этого события.

Индиец Доммараджу действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Ранее Владимир Крамник назвал победу Гукеша «концом шахмат, какими мы их знаем».

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