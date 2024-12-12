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Магнус Карлсен поздравил Гукеша Доммараджу с завоеванием титула чемпиона мира

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поздравил с победой 18-летнего индийского шахматиста Гукеша Доммараджу в матче за титул чемпиона мира. Сегодня, 12 декабря, Гукеш со счётом 7,5:6,5 одолел 17-го чемпиона мира из Китая Дин Лижэня.

«Поздравления Гукешу! Упорно боролся и заслужил!» — написал Карлсен на личной странице в социальных сетях.

Индиец Доммараджу действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

Отметим, что Гукеш стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат, побив рекорд Гарри Каспарова*.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.