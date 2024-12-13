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Гукеш Доммараджу: я хочу достичь уровня величия Магнуса Карлсена

Гукеш Доммараджу: я хочу достичь уровня величия Магнуса Карлсена
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18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу прокомментировал свою победу в матче за титул чемпиона мира по шахматам над китайцем Дин Лижэнем. Молодой гроссмейстер также рассказал о своей главной цели после завоевания титула и желании встретиться за доской с известным норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Я хочу иметь очень долгую карьеру и оставаться на самой-самой вершине. И я хочу достичь уровня величия Магнуса Карлсена.

Было бы замечательно сыграть против Магнуса в матче на первенство мира. Это стало бы для меня большим испытанием, возможно, самым большим. Решение за Магнусом, однако я бы с удовольствием испытал себя в матче с лучшим игроком мира», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь проиграл в матче за шахматную корону Гукешу Доммараджу со счётом 6,5:7,5. Индиец в последней партии действовал чёрными фигурами и одержал победу на 58-м ходу. Гукеш стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда.

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