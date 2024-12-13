Гукеш Доммараджу ярко прокомментировал победу в матче за звание чемпиона мира

18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу прокомментировал свою победу в матче за титул чемпиона мира по шахматам над китайцем Дин Лижэнем.

«Вся моя стратегия заключалась в том, чтобы максимально давить в каждой игре за оба цвета, и это не срабатывало до последнего момента, но достаточно всего одной игры, чтобы стратегия окупилась!

Сейчас я просто хочу насладиться этим моментом, у меня на это есть два года. Это был, наверное, лучший момент в моей жизни! Я мечтал об этом в течение всего своего шахматного пути. Это хочет прожить каждый шахматист. Быть одним из чемпионов — это труднообъяснимое чувство, это сбывшаяся мечта. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной на этом пути. Мне придётся подготовить речь, ибо из-за тех эмоций, что я чувствую сейчас, я могу сказать нечто глупое», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.