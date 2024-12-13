Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гукеш Доммараджу ярко прокомментировал победу в матче за звание чемпиона мира

Гукеш Доммараджу ярко прокомментировал победу в матче за звание чемпиона мира
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу прокомментировал свою победу в матче за титул чемпиона мира по шахматам над китайцем Дин Лижэнем.

«Вся моя стратегия заключалась в том, чтобы максимально давить в каждой игре за оба цвета, и это не срабатывало до последнего момента, но достаточно всего одной игры, чтобы стратегия окупилась!

Сейчас я просто хочу насладиться этим моментом, у меня на это есть два года. Это был, наверное, лучший момент в моей жизни! Я мечтал об этом в течение всего своего шахматного пути. Это хочет прожить каждый шахматист. Быть одним из чемпионов — это труднообъяснимое чувство, это сбывшаяся мечта. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной на этом пути. Мне придётся подготовить речь, ибо из-за тех эмоций, что я чувствую сейчас, я могу сказать нечто глупое», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

Материалы по теме
Шахматный мир в шоке. Ошибка, мгновенно сделавшая Гукеша новым чемпионом мира
Шахматный мир в шоке. Ошибка, мгновенно сделавшая Гукеша новым чемпионом мира
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android