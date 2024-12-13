Гукеш отреагировал на то, что побил рекорд Каспарова* и стал самым молодым чемпионом мира

18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу прокомментировал своё уникальное достижение. Он стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. Вчера, 12 декабря, он одержал победу над китайским соперником Дин Лижэнем.

«Это очень многое значит. Это значило больше для восьмилетнего меня, ведь я перестал обращать внимание на этот рекорд. В интернете есть клип, который я сделал с Сагаром (Сагар Шах — основатель ChessBase India. — Прим. «Чемпионата»), где я говорю, что хочу стать самым молодым чемпионом. Теперь это не мечта, а реальность. Думаю, тот восьмилетний мальчик был бы счастлив», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

Гукеш Доммараджу побил рекорд 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова*, который в 1985 году победил в матче за корону в возрасте 22 лет.

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.