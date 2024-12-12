Дарья Клепикова с рекордом России стала пятой в финале 100 м в/c на ЧМ на короткой воде

Российская пловчиха Дарья Клепикова стала пятой в финале на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который в эти дни проходит в венгерском Будапеште. После полуфиналов она была на четвёртой позиции.

Она установила рекорд России (51,62). Предыдущий принадлежал Марии Каменевой. Он держался с 2022 года.

Лучший результат показала американка Гретчен Уолш, она победила на дистанции с рекордом турнира (50,31). Второй стала француженка Бериль Гастальделло (51,56), лидировавшая после полуфинальных заплывов. Третий результат показала ещё одна представительница США Кейт Дугласс.