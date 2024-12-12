Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дарья Клепикова с рекордом России стала пятой в финале 100 м в/c на ЧМ на короткой воде

Дарья Клепикова с рекордом России стала пятой в финале 100 м в/c на ЧМ на короткой воде
Комментарии

Российская пловчиха Дарья Клепикова стала пятой в финале на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который в эти дни проходит в венгерском Будапеште. После полуфиналов она была на четвёртой позиции.

Она установила рекорд России (51,62). Предыдущий принадлежал Марии Каменевой. Он держался с 2022 года.

Лучший результат показала американка Гретчен Уолш, она победила на дистанции с рекордом турнира (50,31). Второй стала француженка Бериль Гастальделло (51,56), лидировавшая после полуфинальных заплывов. Третий результат показала ещё одна представительница США Кейт Дугласс.

Материалы по теме
Дегтярёв — о пловцах на ЧМ: без нас просто неинтересно, уровень, интерес снижаются
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android