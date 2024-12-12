Егор Корнев стал пятым на чемпионате мира на короткой воде на 100 м вольным стилем
Поделиться
Российский пловец Егор Корнев стал пятым в финале на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 45,58.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
12 декабря 2024, четверг. 19:40 МСК
Окончено
1
Джек Алекси
США
45.38
2
Гильерме Сантос
Бразилия
+0.09
3
Джордан Крукс
Каймановы острова
+0.10
Лучший результат показал американец Джек Алекси (45,38). Вторым финишировал представитель Бразилии Гильерме Сантос, отстав от лидера на 0,09. Тройку лидеров замкнул Джордан Крукс (Каймановы острова). Его результат — 45,48.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 100 м вольным стилем. Мужчины. Финал:
- Джек Алекси (США) — 45,38.
- Гильерме Сантос (Бразилия) — отставание +0,09.
- Джордан Крукс (Каймановы острова) +0,10.
- Крис Гильяно (США) +0,13.
- Егор Корнев (Россия) +0,20.
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
20:27
-
20:18
-
20:14
-
19:47
-
19:41
-
18:10
-
17:11
-
16:48
-
16:42
-
16:37
-
16:29
-
16:29
-
16:06
-
15:47
-
15:33
-
15:28
-
14:56
-
14:51
-
14:41
-
14:20
-
14:11
-
14:01
-
13:28
-
13:10
-
12:47
-
12:36
-
12:26
-
12:10
-
11:56
-
11:41
-
11:31
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
09:56