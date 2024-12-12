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Егор Корнев стал пятым на чемпионате мира на короткой воде на 100 м вольным стилем

Егор Корнев стал пятым на чемпионате мира на короткой воде на 100 м вольным стилем
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Российский пловец Егор Корнев стал пятым в финале на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 45,58.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль. Финал
12 декабря 2024, четверг. 19:40 МСК
Окончено
1
Джек Алекси
США
45.38
2
Гильерме Сантос
Бразилия
+0.09
3
Джордан Крукс
Каймановы острова
+0.10

Лучший результат показал американец Джек Алекси (45,38). Вторым финишировал представитель Бразилии Гильерме Сантос, отстав от лидера на 0,09. Тройку лидеров замкнул Джордан Крукс (Каймановы острова). Его результат — 45,48.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 100 м вольным стилем. Мужчины. Финал:

  1. Джек Алекси (США) — 45,38.
  2. Гильерме Сантос (Бразилия) — отставание +0,09.
  3. Джордан Крукс (Каймановы острова) +0,10.
  4. Крис Гильяно (США) +0,13.
  5. Егор Корнев (Россия) +0,20.
Календарь чемпионата мира на короткой воде
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