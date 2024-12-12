Егор Корнев стал пятым на чемпионате мира на короткой воде на 100 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев стал пятым в финале на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Он преодолел дистанцию за 45,58.

Лучший результат показал американец Джек Алекси (45,38). Вторым финишировал представитель Бразилии Гильерме Сантос, отстав от лидера на 0,09. Тройку лидеров замкнул Джордан Крукс (Каймановы острова). Его результат — 45,48.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. 100 м вольным стилем. Мужчины. Финал: